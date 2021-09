Présidentielle 2022 : Éric Zemmour pas candidat ? "Tout est possible ", assure le polémiste

Candidat ou pas en 2022 ? Éric Zemmour n'écarte toujours aucune option. Est-il encore possible qu'il ne se présente pas ? "Tout est possible", assure en effet le polémiste ce mardi 14 septembre sur RTL. "Je ne ferai pas une candidature de témoignage", insiste-t-il.

"Mon métier, ce n'est pas candidat à la présidence de République. Moi, je suis là pour défendre des idées, parce que je pense que la France peut mourir", explique celui qui renvoie dos à dos les deux favoris de la prochaine présidentielle. "Le meilleur allié d’Emmanuel Macron, c’est Marine le Pen", estime-t-il ainsi.

Se voit-il pour autant à l'Elysée ? Le polémiste répond par une pirouette : "Quand on se voit on s'inquiète, quand on se compare on se rassure". "C'est un peu ce que je vous dirais sur les présidents de la République depuis 20 ans", raille-t-il.

"Je choisis mon moment"

En attendant, en pleine promotion de son livre La France n’a pas dit son dernier mot (éditions Rubempré), le polémiste temporise : "Je peux faire durer ça tant que c’est mon intérêt”, confie-t-il. Le polémiste assure ne pas être "un homme politique", ni "un professionnel de la candidature à l'élection présidentielle”.

En attendant de se prononcer sur sa participation éventuelle, Eric Zemmour entend donc rester maître des horloges : "Si je le disais, je le dirais (...) Je choisis mon moment".