Polémique des prénoms : "Le prénom ne fait pas l'homme", répond Abdoulaye à Zemmour

Invité de RTL matin mardi 14 septembre, Éric Zemmour est une nouvelle fois revenu sur l'une de ses propositions polémiques, qui figure également dans son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot : celle d'"obliger les gens à donner des prénoms français". Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de trois générations on appelle encore ses enfants Mohamed", a-t-il notamment déclaré à l'antenne.



"Le prénom ne fait pas l'homme", lui rappelle de son côté Abdoulaye Kanté. Très choqué par les propos du possible candidat à la prochaine présidentielle, ce policier des Hauts-de-Seine s'interroge : Éric Zemmour "serait-il capable de dire la même chose à Ahmed Merabet, ce policier mort sous les balles des frères Kouachi, ou à Imad Ibn Ziaten, tué par Mohamed Merah ?" L'homme cite également d'autres personnes aux prénoms à consonance étrangère "qui font la grandeur de la France", notamment le célèbre joueur de football Zinédine Zidane.

Avec le temps, "l''identité de la France a changé certes, mais elle reste malgré tout française avec un apport des personnes qui viennent de l'étranger", poursuit Abdoulaye Kanté. Ce dernier, originaire du Mali, a lui-même deux filles. "Vous savez où vous êtes, mais n'oubliez pas d'où vous venez", a-t-il tendance à leur dire, "car cette double-culture est ce qui fait notre richesse".