publié le 29/08/2020 à 08:54

Toujours aucun suspect interpellé après l'explosion d'un distributeur de billet vendredi 28 août au matin dans les Yvelines. Cela s'est passé sur le parking d'un supermarché de Mézières-sur-Seine. Le magasin a subi d'importants dégâts et le bilan humain aurait pu être bien plus lourd.

Sur une trentaine de personnes légèrement blessées, quatre ont été transportées à l'hôpital pour des blessures superficielles. La scène a été spectaculaire. Il faut imaginer un magasin éventré au milieu d'une zone pavillonnaire, une voiture explosée et des débris partout autour.

Mélanie, habitant derrière le magasin, raconte : "on a entendu une grosse détonation, un gros boum. On s'est demandé ce qu'il se passait donc a essayé de se mettre par la fenêtre. On a vu un peu de fumée, on a entendu les policiers arriver," explique-t-elle. Il est 9h30, l'heure à laquelle des personnes viennent acheter leur petit-déjeuner dans ce supermarché.

"Un monsieur avait la jambe brûlée"

Une cliente, Evelyne, est choquée par ce qu'elle a vu. "Le distributeur était collé à la paroi, donc forcément ça a éventré le magasin. Il y avait un monsieur qui avait la jambe brûlée qui a été emmené à l'hôpital," affirme-t-elle. Le quartier est plutôt tranquille, jamais un braquage n'avait eu lieu ici.

L’inquiétude reste vive chez les habitants de Mézières-sur-Seine. Le ou les braqueurs ont réussi à s'enfuir. Ils auraient emprunté l'autouroute A13 située à proximité du magasin.

