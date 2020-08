publié le 28/08/2020 à 18:48

Une trentaine de blessés et une partie du magasin éventrée : c'est le bilan de l'attaque à l'explosion, qui a eu lieu ce jeudi 28 août sur un distributeur automatique de billets (DAB) à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines.

Un trou figure désormais dans la devanture du supermarché devant lequel se trouvait le DAB, et une voiture à proximité a elle aussi été détruite. La police continue à effectuer des relevés sur place.

La scène surprend, alors que ce distributeur se situe en plein milieu d'un lotissement. Les habitants, étonnés, viennent prendre des photos. "Il ne s'est jamais passé quoi que ce soit comme ça ici", explique une habitante.

L'inquiétude demeure, alors que l'auteur des faits n'a pas encore été retrouvé et reste pour l'instant activement recherché par la police. Parmi les blessés, quatre personnes ont été transférées à l'hôpital avec des blessures superficielles.

