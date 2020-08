Canaries : cinq migrants morts après avoir tenté la traversée

publié le 21/08/2020 à 22:21

Les sauveteurs maritimes espagnols ont secouru jeudi 20 août une embarcation de 12 personnes signalée à 180 kilomètres au sud-est de l'île de Grande Canarie, a indiqué une porte-parole du service. Le bateau contenait plusieurs personnes dans un état grave et quatre corps sans vie. Deux des migrants ont été évacués en hélicoptère vers un hôpital de Grande Canarie où l'un d'eux est décédé.

Ce sauvetage intervient au lendemain de la découverte de 15 migrants morts sur une autre embarcation au large de l'archipel. Le nombre d'arrivées et de morts a bondi depuis un an sur la route migratoire des Canaries à l'ouest du Maroc, malgré une traversée longue et dangereuse à cause des courants océaniques, multiplié par 6 depuis le 1er janvier.

Au moins 239 migrants ont perdu la vie sur cette route entre le 1er janvier et le 19 août, contre 210 durant toute l'année 2019 et 43 en 2018, d'après l'Organisation internationale des migrations.