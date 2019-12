publié le 20/12/2019 à 07:30

10 ans après la vague de suicides chez France Télécom, le tribunal rend son jugement ce vendredi 20 décembre au matin. C'est la fin d'un procès retentissant qui aura duré une partie du printemps et de l'été 2019. France Télécom, devenu Orange en 2013, avait imposé une cadence infernale à ses salariés. Conséquence très probable de ce rythme de travail effréné, il y aurait eu 35 suicides en deux ans, d'après les syndicats.

D'anciens salariés traumatisés ainsi que des époux et des enfants de ceux qui se sont suicidés attendent la décision des juges de pied ferme. Ils sont plus de 4.000 parties civiles à souhaiter la peine maximale pour les anciens dirigeants de France Télécom. Ces derniers risquent jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amendes pour "harcèlement moral". C'est cette peine qui a d'ailleurs été requise par le parquet contre l'ex-PDG Didier Lombard et ses adjoints.

Certaines victimes voulaient les voir juger aux assises pour homicide, mais cela n'a pas été le cas. Une lourde peine rendue ce matin serait donc une satisfaction a minima. En cas de condamnation, les plaignants espèrent que les prévenus ne feront pas appel. En effet, un tel recours repousserait encore une éventuelle sanction.

À écouter également dans ce journal

Football - Près de 50.000 supporters de l'Équipe de France ont acheté des places pour l'Euro 2020. Rarement un championnat d'Europe n'avait suscité autant d'engouement. La compétition commencera le 12 juin prochain.

Grève - La mobilisation continue contre la réforme des retraites. Les négociations en cours entre Édouard Philippe et les partenaires sociaux n'ont pas abouti à de grandes avancées. Le Premier ministre est toujours déterminé à mettre fin aux régimes spéciaux.

Transport - Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce vendredi 20 décembre. Pour ce premier jour de départ en vacance de Noël, seul 1 TGV sur 2 sera en circulation et un train Intercité sur 4.