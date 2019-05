publié le 23/05/2019 à 18:24

L’ancien PDG, Didier Lombard et plusieurs anciens responsables sont jugés pour la vague de suicides qui a frappé l’entreprise à la fin des années 2000. Ils sont accusés d'avoir mis en place une politique de déstabilisation des salariés. Jusqu'ici, les débats étaient assez techniques, mais pour la première fois ce jeudi 23 mai, les familles des victimes se sont exprimées.



David Doublet, âgé de 71 ans, montre sans détour les méthodes glaçantes de France Telecom. Cadre supérieur, sa progression de carrière était normale jusqu'en 2005 avant que sa hiérarchie ne le pousse à partir plus tôt à la retraite. Déclassé avant d'être muté à Besançon, à 400 kilomètres de sa famille. Cet exil est alors assumé par l'opérateur qui lui envoie par courrier électronique des postes loin de sa famille pour précipiter son départ.

Mais son calvaire ne s'arrête pas là. Il raconte au procès ses affectations successives sans travail. "J'étais chef de mission sans lettre de mission. On me traitait comme un bon à rien, un parasite" souligne-t-il. L'ancien cadre de France Télécom parle aussi de sa déchéance sociale : "Mes enfants m'ont vu pendant treize mois attendre un poste. L'image du père en a pris un coup". Celui qui n'ose désormais plus voir ses amis conclut d'une voix tremblante énervée et émue : "Quand on est plus rien, on a honte".

