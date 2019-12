publié le 01/12/2019 à 07:40

Un tirage au sort compliqué pour les Bleus. Lors de l'Euro 2020, qui débute le vendredi 12 juin, l'équipe de France a hérité d'un groupe ô combien compliqué avec l'Allemagne et le Portugal mais aussi un barragiste qui reste à connaître. Un groupe F plus que jamais relevé puisqu'il comprend les deux derniers vainqueurs de la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014 et la France en 2018 et le denier lauréat de l'Euro, le Portugal en 2016.

Il faudra mettre le bleu de chauffe lors de l'entrée en matière dans la compétition puisque la France débutera face à l'Allemagne le mardi 16 juin (21h), à Munich. Les hommes de Didier Deschamps seront ensuite confrontés au barragiste du groupe, quatre jours plus tard à Budapest avant de se confronter au Portugal le 24 juin.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finales. À noter qu'un danger guette toutefois les Bleus : s'ils terminent deuxièmes, c'est le vainqueur du groupe D qui se dressera sur leur route, soit potentiellement l'Angleterre ou la Croatie.



