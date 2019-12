publié le 19/12/2019 à 19:34

Une trêve pendant les fêtes ? Le suspense est à son comble alors que les partenaires sociaux discutent à Matignon de la réforme des retraites, au 15e jour de grève. Les représentants des syndicats sont entrés en discussion en fin d'après-midi, ce jeudi 19 décembre, avec le Premier ministre Édouard Philippe. Dans une réunion de la dernière chance, on laisse entrevoir la possibilité d'une trêve pendant les fêtes en cas de négociations réussies.

Mais, on sait d'ores et déjà qu'il sera impossible de contenter tout le monde, les trois camps revendiquant des limites et des besoins très différents. D'un côté, les réformistes - la CFDT, l'UNSA et la CFTC - qui demandent plus de souplesse au Premier ministre et l'abandon des mesures budgétaires. Si le patron de la CFDT a reconnu des "signes d'ouvertures", il a estimé être "très loin d'un accord", notamment sur le maintien de l'âge pivot, mercredi 18 décembre à la sortie d'une réunion avec Édouard Philippe. Quant à l'UNSA, elle attend des avancées pour mieux prendre en compte les salariés qui ont un travail pénible.

Le patronat, lui, entend contrer le projet de hausse des cotisations patronales. « Je fixe moi aussi une ligne rouge : hors de question de toucher au niveau des cotisations », a indiqué le président du Médef Geoffroy Roux de Bezieux lors d'un entretien au Figaro, mardi 17 décembre. Enfin, la FO comme la CGT désapprouvent l'ensemble des mesures de la réforme des retraites.

Le Premier ministre Édouard Philippe, qui doit prendre la parole à l'issue de cette rencontre, ne pourra pas satisfaire les demandes de toutes les parties. A Matignon, le compromis semble encore bien inaccessible.

