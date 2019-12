publié le 18/12/2019 à 13:51

Édouard Philippe reçoit à nouveau les syndicats ce mercredi 18 décembre midi pour discuter de la réforme des retraites et tenter d'apaiser les tensions. Les contestataires de la réforme en sont à leur 14e jour de grève et cette durée agace les voyageurs. De nombreuses personnes ayant réservé leurs billets pour Noël se retrouvent bloquées.

Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique, a réaffirmé qu'il y aura bien 850.000 places de trains, c'est-à-dire autant de billets vendus. Mais ce n'est pas si simple. À Gard du Nord des dizaines de personnes font la queue devant les guichets faute de solution.

"Mon train est annulé et on me dit qu'il faut que j'annule l'aller et le retour et que je reprenne un retour sans pouvoir bénéficier de ma carte Avantage Famille. Et le retour me coûte 218 euros, explique Nathalie qui souhaite rejoindre le sud de la France samedi avec ses trois enfants. On veut juste aller voir nos familles pour les fêtes. C'est des égoïstes ces gens-là," déclare-t-elle agacée.

Avec son smartphone, Linda, qui veut se rendre à Toulouse, a tout tenté pour échanger son billet, sans succès. "Sur tous les liens qu'on m'avait envoyé pour me permettre de faire un échange j'ai jamais réussi. (...) On s'adapte, c'est ce qui est le plus dur," explique-t-elle.

Pour les voyageurs, il est temps que les parties arrivent à un compromis. Ce mercredi,la SNCF affirme que tous les voyageurs munis d'un billet TGV et qui partent pour les congés de Noël.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites. Alors que le gouvernement est en négociation avec les syndicats sur la très controversée réforme des retraites, Emmanuel Macron a affirmé que des améliorations étaient possibles autour de l'âge pivot. Le Président espère une pause pendant les fêtes.



Balkany. La justice a condamné le maire de Levallois-Perret a 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate, dont deux avec sursis ce mercredi 18 novembre. Il ne pourra pas se présenter aux prochaines municipales puisqu'il est également inéligible pendant 10 ans.



Fraude. L'Autorité de concurrence a sanctionné six industriels de la compote, dont Andros et Lactalis, leur infligeant une amende de 58,3 millions d'euros. Le motif : "entente sur les prix et répartition de marchés".