publié le 28/08/2019 à 07:29

Les enquêteurs ont retrouvé dans leur planque d'Aubervilliers des montres et des sacs de luxe, mais aussi des armes et des gilets pare-balles. Sept personnes, une femme et six hommes, ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir cambriolé les domiciles de plusieurs footballeurs du Paris Saint-Germain. Le gang a été arrêté la semaine passée.

Parmi les victimes, se trouve un joueur qui a brillé ce dimanche au Parc des Princes, Éric Choupo-Moting. "Cette semaine était pas mal, on a même eu les voleurs, s'est amusé le footballeur à la sortie du match. C'est aussi une bonne chose."

Les stars du football qui étalent leur train de vie tape à l’œil sur les réseaux sociaux sont des cibles de choix pour les cambrioleurs. Memphis Depay, cambriolé en février dernier, a exhibé de nouveau son jet privé dans un clip de rap. Avec leur vie de luxe et des salaires mirobolants, connus du grand public, plus d'1 million d'euros par mois pour le capitaine du PSG Thiago Silva, plus de 300.000 euros pour Éric Choupo-Moting, ces stars ont été les cibles de cambriolages l'hiver dernier.

Les joueurs étaient sur le terrain au moment des cambriolages tout comme Kévin N'Doram du FC Metz, cambriolé début août. "On a un garçon qui est venu de la région parisienne spécialement pour cambrioler ce joueur, explique un commissaire qui a arrêté un suspect. Il était très bien renseigné sur les habitudes des joueurs, les lieux d'entraînement." Des informations publiques sur les sites des clubs et dans les médias. Le voleur aurait aussi pris en filature sa victime présumée pendant plusieurs jours.

