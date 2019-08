publié le 23/08/2019 à 12:47

La France va accueillir 150 des 356 migrants actuellement à bord du bateau humanitaire Ocean Viking, a annoncé ce vendredi 23 août, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après l'officialisation d'un accord européen pour répartir ces personnes qui vont débarquer à Malte.

"Les 356 personnes à bord, sauvées en mer Méditerranée (...), vont pouvoir débarquer à La Valette. La France maintient sa solidarité : 150 seront accueillies dans les prochains jours sur notre territoire", a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur, trois jours après le débarquement en Italie d'un autre navire humanitaire, l'Open Arms, dont la France va recueillir 40 migrants.

Un accord européen a donc été trouvé pour faire débarquer et répartir les 356 migrants se trouvant à bord du navire Ocean Viking dans six pays de l'UE. "Tous les migrants à bord" du bateau humanitaire des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontière vont être transférés sur un bateau militaire maltais, amenés ensuite à terre puis répartis entre la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie, a précisé a annoncé le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter.

"C'est un grand soulagement d’apprendre qu'en fin après 14 jours d'attente une solution a été trouvée", a réagi sur RTL, Fabienne Lassalle, la vice-présidente de SOS Méditerranée.

#OceanViking : les 356 personnes à bord, sauvées en mer Méditerranée la semaine dernière, vont pouvoir débarquer à La Valette.

La France maintient sa solidarité : 150 seront accueillies dans les prochains jours sur notre territoire. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 23, 2019

