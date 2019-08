publié le 19/08/2019 à 10:18

Le club de football de la capitale avait habitué les spectateurs à des débuts de saisons réussis, avec de longues séries d'invincibilité. Cette année c'est raté : le PSG a chuté dès la deuxième journée du championnat dimanche soir, battu 2-1 sur le terrain de Rennes. Cette fois encore l'absence de Neymar a été remarquée. "Il nous manque", a carrément déclaré son coéquipier du PSG, Thiago Silva.

"Bien sûr qu'il nous manque. C'est encore un joueur du Paris Saint-Germain. J’espère qu'à la fin il va rester avec nous parce que c'est un mec incroyable et pour cette équipe, c'est un joueur indispensable. Neymar est un joueur clé de cette équipe. Après, il voit s'il est content de rester ou pas. On doit attendre", explique le capitaine parisien.

"Mon sentiment c'est qu'il peut rester avec nous. On doit travailler et attendre jusqu'à la fin qu'il se décide à rester ou non. Mais franchement j’espère qu'il pourra rester avec nous, comme ça nous serons beaucoup plus fort."