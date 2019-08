publié le 27/08/2019 à 12:29

Le Brésilien Neymar restera-t-il au Paris Saint-Germain ? Tous les supporters du club de la capitale se posent la question alors que l'équipe compte déjà 7 blessés après la troisième journée de championnat, dont Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

Pour Dominique Severac, journaliste au Parisien, le cas Neymar est avant-tout un énorme enjeu financier, "c'est un joueur qui vaut 300 millions pour le club." En effet Neymar coûte cher pour n'importe quel club, qu'il s'agisse du PSG ou de Barcelone, "il coûte cher car le Qatar a fixé ce prix en l'achetant extrêmement cher", explique Philippe Sanfourche, journaliste pour RTL.

"Le PSG n'est pas vendeur, il a juste voulu mettre un énorme coup de pression à Neymar", selon Philippe Sanfourche, qui rappelle que Kylian Mbappé est juste derrière pour prendre sa place. D'ailleurs selon lui, l'international français vend maintenant plus de maillots que son coéquipier brésilien, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Asie.

Entre bluff et comédie

Selon les informations du journaliste RTL, Neymar aurait confié à des gens très proches "je crois que je vais rester." Ce que confirme Dominique Severac, avant de résumer cette affaire, "c'est l'affaire d'un club qui ne veut pas vendre, le Paris Saint-Germain, et d'un club, Barcelone, qui ne veut pas acheter."

Neymar étant le footballer le plus cher de l'histoire, la France découvre comment une star internationale de cette ampleur réagit au mercato estival. Philippe Sanfourche compare d'ailleurs son cas à ceux de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, "ils jouent au même petit jeu régulièrement [...] souvent pour reconduire un contrat et prendre quelques millions en plus."