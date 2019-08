publié le 26/08/2019 à 09:54

C'est l'un des grands dossiers de la rentrée, la révision des lois de bioéthique doit ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, seules ou en couple hétérosexuel comme homosexuel. Nicole Belloubet a précisé que l'acte de naissance mentionnerait "mère" et "mère" pour les deux parents d'un couple de femmes, invitée de RMC et BFMTV.

"C'est bien la réalité, a commenté la ministre de la Justice. Sans doute mettrons nous la mère qui accouche en premier, et l'autre mère ensuite." Et désamorçant une polémique sur ce qui sera l'un des grands chantiers de cette rentrée, Nicole Belloubet a indiqué "Vous imaginez 'parent 1' et 'parent 2' ? Franchement ? Non, non."

Adopté en février dernier, un amendement à la loi "pour une école de la confiance" a suscité une levée de bouclier à droite. Il impose l'usage de "parent 1" et "parent 2" dans les formulaires scolaires, en lieu et place de "père" et "mère".