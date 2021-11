Joggeuse retrouvée en Mayenne : ce que l'on sait

Le soulagement est à la hauteur de l'inquiétude qu'avait suscitée la disparition en Mayenne de cette jeune joggeuse de 17 ans. Après plus de 24 heures de recherche, l'adolescente a été retrouvée, un peu après 20 heures ce mardi 9 novembre.

Ce qui est établi ce mercredi, c'est que l'adolescente a bien été retrouvée hier soir dans un snack du centre de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de son domicile et du lieu de la disparition. Elle était en état de choc, selon plusieurs sources et visiblement ensanglantée par des écorchures superficielles. On ne sait pas si elle est plus gravement blessée, ni comment elle est arrivée là.

Certaines sources indiquent à RTL que la joggeuse se serait réfugiée dans le restaurant, mais sans préciser pourquoi et notamment si elle tentait d'échapper à quelqu'un. L'hypothèse de l'enlèvement est bel et bien étudiée sérieusement par les enquêteurs, mais aucun scénario n'est encore arrêté pour expliquer cette disparition de plus de 24 heures.

La procureure de Laval, en charge de l'enquête, a expliqué hier soir que la jeune fille avait été prise en charge médicalement pour s'assurer de son état de santé et que les investigations se poursuivent.

