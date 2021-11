Coronavirus : ce qui va changer après l'allocution de Macron

Les annonces d'Emmanuel Macron de ce mardi 9 novembre vont impacter la vie de nombreuses personnes. À commencer par les plus de 65 ans. En effet, à partir du 15 décembre, le passe sanitaire sera limité si vous ne faites pas votre dose de rappel.

Dans les faits, cela signifie que si vous souhaitez vous rendre à la piscine ou au cinéma et que vous avez plus de 65 ans, il vous faudra faire cette dose de rappel six mois après la précédente. Donc, si vous vous êtes fait vacciner avant le 15 juin, il faudra faire ce rappel avant le 15 décembre, sinon le passe sanitaire deviendra invalide.

Autre annonce du président de la République concernant cette fois les 50-64 ans, soit 13 millions de personnes, les rendez-vous seront ouverts pour une dose de rappel début décembre, aucune date précise n'a été, pour le moment annoncée. Le passe sanitaire ne semble pas conditionné à ce rappel vaccinal.