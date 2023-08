L'incendie s'est déclaré en fin d'après-midi lundi 14 août, du côté d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Le ciel s'est obscurci et les flammes étaient visibles de très loin. Le feu s'est propagé à toute vitesse, attisé par des vents violents et des vents tournants. Ce dernier est venu menacer des habitants et des campings. Quatre campings et deux lotissements ont dû être évacués. Des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue, démunis.

Le maire d'Argelès, Antoine Parra, a dû organiser leur évacuation en urgence. "Il a fallu accueillir ces personnes qui partaient dans la précipitation, en abandonnant tout dans leur mobil-home, dans leur caravane, dans leur tente. Pour les accueillir, il a fallu qu'on prépare des tables, des chaises, il a fallu qu'on ait à manger et à boire. Vous vous rendez compte, on a dû faire dans l'urgence, 1.500 baguettes de pain et récupérer plusieurs centaines de yaourts pour les enfants. Nous n'avions pas ça sous la main", a confié le maire à RTL.

Pour ce qui est des évacuations, "on ne sait pas encore combien de personne ont été évacuées, je dirais 4.000 ou 5.000 personnes puisque cinq campings ont été évacués et l'un d'entre eux contenait entre 2.500 et 3.000 personnes à lui tout seul. Et je peux vous confirmer qu'il y a des dégâts. Un camping a été largement touché, des habitations ont été brûlées totalement. Les dégâts sont importants", a-t-il affirmé.

Ce matin, le feu qui menaçait également les communes de Saint-André et de Sorède est fixé. Il a parcouru près de 500 hectares, et plus de 650 pompiers ont été mobilisés, appuyé par une dizaine d'avions et trois hélicoptères bombardier d'eau.

