Incendie meurtrier à Grasse : des locataires dénoncent la vétusté du bâtiment

Le centre historique de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a été endeuillée par un incendie survenu très tôt dimanche matin. Trois personnes sont mortes dans l'embrasement d'un immeuble de cinq étages. Quelques heures après ce drame, dont les causes sont pour l'instant inconnues, des locataires ont dénoncé la vétusté du bâtiment.

Au milieu des touristes qui se promènent sur la place, les locataires du bâtiment aux fenêtres noircies sont toujours là dimanche soir. Et tous se posent des questions. Au micro de RTL, ils confient qu'il y a déjà eu plusieurs départs d'incendie ces dernières années dans cet immeuble. Un bâtiment qualifié de vétuste, mal entretenu et avec des câbles électriques apparents.

Jocelyne est une rescapée, qui a réussi à s'échapper avec ses cinq enfants. "Si les voisins du quatrième étage n'avaient pas dit qu'il y avait le feu, on ne serait plus là. Mes cinq enfants et moi étions morts. Il y en a qui sont morts", se désole-t-elle. Les secours ont également dénombré trois blessés graves, quatre blessés légers et onze personnes indemnes.



"Il y a eu le feu en 2018"

Cette locataire raconte, elle aussi, avoir déjà été confrontée à un départ de feu dans cet immeuble. "Quand je suis venu ici en 2018, il y a eu le feu. Les pompiers sont venus nous mettre dehors. Alors on doit savoir s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le bâtiment. Ce n'est pas normal", s'insurge-t-elle. "Mes enfants sont traumatisés. Ils m'ont dit : Maman, plus jamais dans ce bâtiment. Ici, on paie 850 euros. Il n'y a rien qui est refait dedans et les escaliers sont tous pourris", s'emporte-t-elle.

L'enquête démarre à peine et a été confiée aux policiers de Grasse. Ils devront déterminer, grâce aux expertises qui vont avoir lieu à partir de lundi, si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle. L'immeuble va être fermé et au moins onze personnes vont être relogées dans un hôtel de la ville, a précisé le maire de Grasse Jérôme Viaud (Les Républicains).