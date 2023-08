Pyrénées-Orientales : un important feu de forêt en cours, plus de 500 pompiers mobilisés

Un panache de fumée impressionnant dans les Pyrénées-Orientales. Un important incendie s'est déclaré, ce lundi 14 août, en fin d'après-midi à Saint-André, à une trentaine de minutes de Perpignan. D'après les informations du quotidien régional L'Indépendant, 300 hectares de forêt sont déjà partis en fumée.

"J'appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance", a indiqué Gérald Darmanin sur son compte X (ex-Twitter) en début de soirée. Le feu a pris extrêmement rapidement et n'est toujours pas maîtrisé. Les pompiers du département ont évoqué une "situation tendue".

D'après le ministre de l'Intérieur, plus de 500 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur la zone. D'importants moyens aériens ont également été déployés. Une dizaine d'avions, dont plusieurs appareils Canadair, et des hélicoptères ont aussi été sollicités pour lutter contre les flammes.



Au micro de RTL, Marie, une habitante de Saint-André, confie avoir quitté son domicile en rentrant du travail. "Les flammes étaient à moins de vingt mètres des habitations", raconte-t-elle. "La fumée est complètement dans le village. Des cendres virevoltaient dans tous les sens", poursuit-elle.

L'incendie affecte également les communes d'Argelès-sur-Mer et de Palau del Vidre. Au moins trois campings ont été évacués dans la zone. Selon L'Indépendant, plus de 5.000 personnes ont été obligées de fuir à cause de cet incendie. Plusieurs lieux d'accueil ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. Selon les autorités, ce feu de forêt n'a fait aucune victime.