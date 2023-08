INFO RTL / M6 - Incendie de Grasse : l'homme en garde à vue a été repéré sur une vidéo des lieux

Une piste criminelle se dessine après l'incendie d'un immeuble qui a fait trois morts et sept blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Grasse. D'après les informations de RTL et M6, confirmées de source proche de l'enquête, l'homme placé en garde à vue par la police judiciaire de Nice, est interrogé sur sa possible implication dans le déclenchement du feu.

Âgé de 47 ans, de nationalité française et sans antécédent judiciaire, la présence sur les lieux d'un suspect a été établie par l'exploitation d'images de vidéosurveillance par les enquêteurs. D'après le parquet de Grasse, cette vidéo montre cet homme quitter l'immeuble deux minutes avant que l'incendie ne s'y déclare. L'individu a, ensuite, été identifié puis interpellé. En garde à vue, l'homme n'a pour l'instant cessé de nier toute implication dans le drame. On ne sait pas à ce stade quels sont ses liens avec les résidents de l'immeuble de quatre étages et si lui-même en fait partie.

Dans un communiqué, le parquet de Grasse explique que la piste accidentelle est écartée : "Les premières constatations [...] conduisent à écarter un sinistre d’origine accidentelle, et à privilégier la thèse d’une intervention humaine". D'après des riverains interrogés par RTL, des départs d'incendie avaient déjà eu lieu il y a quelques années dans le hall du même immeuble.

L'incendie meurtrier s'est déclenché en pleine nuit. Les pompiers ont été avisés vers 3h00 du matin, selon un rapport de police consulté par RTL. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, le feu avait déjà envahi les parties communes et "plusieurs locataires avaient sauté par les fenêtres" selon ce compte-rendu. L'une des personnes qui se sont défénestrées fait partie des morts d'après l'AFP, les deux autres ayant péri dans les flammes. Les secours déplorent en outre trois blessés graves et quatre blessés légers.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info