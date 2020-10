publié le 01/10/2020 à 06:58

Un gros bruit comme une détonation a fait trembler mercredi 30 septembre Paris et sa proche banlieue. On a d'abord cru à une explosion, mais c'était en fait le bruit d'un avion. L'avion de chasse, un Rafale en mode supersonique, a été contraint de franchir le mur du son pour aller porter secours à un autre appareil en difficulté.

Une procédure certes impressionnante mais tout à fait légale et même plutôt banale. La police du ciel est en effet continuellement sur le qui-vive.

On appelle cela la P.O, la permanence opérationnelle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des patrouilles de Rafales et de Mirages 2000 sont réparties sur plusieurs bases comme à Saint-Dizier, prêtes à intervenir en cas d'alerte : attaque identifiée, détournement ou quand un avion ne répond pas à cause d'une panne radio ou d'un malaise de l'équipage. En 6-7 minutes à peine les pilotes s'installent dans leur cockpit et décollent, guidés par les contrôleurs aériens militaires. L'an dernier, plus de 210 interceptions ont eu lieu.

Arrivés par la gauche auprès de l'appareil suspect, ils ont recours à un code spécial pour se faire comprendre, comme des battements d'ailes. S'il n'y a pas de réponse, on peut envisager une réponse en fonction de la menace : un tir de semonce puis s'il le faut la destruction au canon, au missile. Ce n'est jamais arrivé en France.

Évidemment, le président de la République, chef des Armées, sera tenu constamment au courant de la situation. Mais par décret, c'est le Premier ministre qui donnera l'ordre d'ouvrir le feu.

