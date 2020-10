Roland-Garros : comment expliquer le fiasco du tennis français

publié le 30/09/2020 à 15:44

C'est du jamais-vu hommes et femmes confondus depuis le début de l'ère Open en 1968, le pire bilan en simple messieurs depuis l'an 2000. À l'issue du premier tour de l'édition 2020 de Roland-Garros, il ne restait plus que quatre Français (Hugo Gaston au 3e tour, Pierre-Hugues Herbert, Benoît Paire et Benjamin Bonzi au 2e) et quatre Françaises (Alizé Cornet, Caroline Garcia, Clara Burel, Fiona Ferro).

En l'absence de Jo-Wilfried Tsonga (35 ans) et Lucas Pouille (26 ans), ils étaient pourtant 29 engagés (18 dont 7 invités dans le tableau masculin, 11 dont 6 "wild cards" dans le féminin). Parmi les grands battus du premier tour figurent les trois autres "Mousquetaires" avec Tsonga : Gaël Monfils, sorti par le Kazakh Alexander Bublik, Richard Gasquet, éliminé par l'Espagnol Roberto Roberto Bautista Agut et Gilles Simon, battu par le Canadien Denis Shapovalov.

Lucides, Simon (35 ans) et Gasquet (34) ont livré les explications à cette hécatombe, mardi 29 septembre. "On n'a pas beaucoup de joueurs qui étaient favoris sur leur match, a relevé le premier. Il y a quelques mauvaises défaites et il n'y a pas de surprise. C'est aussi simple que ça. On a très peu de joueurs têtes de série (deux, Monfils et Paire, ndlr). Il y avait des années où on était beaucoup plus nombreux à être protégés. Roland-Garros, c'est la conclusion des semaines précédentes. Malheureusement, ce n'est pas une très bonne période".

C'est plus à la nouvelle génération d'arriver Richard Gasquet





Et Gasquet d'ajouter : "Jo n'est pas là, Gaël n'a pas fait un énorme match, Gilles est moins haut qu'avant, moi aussi. C'est plus compliqué. Il y a une génération qui est en train de descendre un petit peu, qui a un peu plus de difficultés, liées à toutes les années sur le circuit. C'est à peu près normal. C'est plus à la nouvelle génération d'arriver". Celle-ci est incarnée par Ugo Humbert (22 ans), Corentin Moutet (21), Quentin Halys (23), Harold Mayot (18).

Chez les femmes, les deux meilleures au classement mondial pointent aux 44e et 45e rang : Kristina Mladenovic (27 ans) et Caroline Garcia (26). Victime d'une erreur manifeste d'arbitrage face à Laura Siegemund (l'arbitre n'a pas vu que la balle a rebondi deux fois dans le camp de l'Allemande sur la première balle de ses sept balles de set), "Kiki" a aussi mené 5-1 avant de s'écrouler et de s'incliner 7-5, 6-3. La relève se nomme peut-être Fiona Ferro (23 ans).