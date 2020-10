publié le 01/10/2020 à 05:45

Il ne reste plus qu'un Français chez les hommes à Roland-Garros. L'ultime rescapé du tableau masculin est un inconnu : le jeune Hugo Gaston. Il s'est qualifié mercredi pour le troisième tour. Victoire en quatre sets contre le Japonais Yoshihito Nishioka.

Hugo Gaston est loin d'être le mieux classé, 239e mondial, d'être le plus grand, 1m73, ou le plus vieux, à peine 20 ans depuis samedi dernier. Et pourtant, invité par la Fédération française de tennis pour faire ses grands débuts à Roland-Garros, il est finalement le seul Français du tableau masculin à être encore en lice.

Hugo Gaston a fait le match parfait mais il ne réalise pas encore sa performance : "J'ai eu la chance de faire un très bon match. Roland-Garros en quatre sets, je trouve que j'ai plutôt bien géré le match. Pour un joueur, c'est très important. C'est la première fois que je passe deux tours en grand chelem. Je suis très content."

Fan de Nadal, ancien numéro 2 mondial chez les juniors, une main gauche délicieuse et des cuisses de joueur de rugby, Hugo Gaston refuse la pression et d'endosser le costume de sauveur du tennis français. "Je ne vais pas me mettre une pression supplémentaire parce que je suis le dernier Français ou non. J'essaie de profiter, de tout donner, après, si j'ai l'opportunité de gagner, je vais la saisir."

Le Toulousain va s'attaquer au prochain tour à un vainqueur du tournoi en 2015 : le Suisse Stan Wawrinka.

