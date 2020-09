Covid-19 : les bars et restaurants à Marseille et Aix restent fermés

publié le 30/09/2020 à 17:09

Les restaurateurs et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, entre autres, avaient émis un recours contre l’arrêté interdisant l’ouverture totale pour 15 jours des bars et restaurants à Marseille et Aix-en-Provence, en vain. Celui-ci a été rejeté, mercredi 30 septembre, par le tribunal administratif de Marseille.

Ces établissements devront donc rester fermés 15 jours à Marseille et Aix-en-Provence : une mesure mise en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Cet arrêté est valable depuis dimanche minuit jusqu’au 11 octobre inclus : une clause de "revoyure" est prévue huit jours après l'entrée en vigueur du texte.

Marseille et Aix-en-Provence sont les deux seules villes de France métropolitaine qui ont été placées en zone d’alerte maximale par les autorités sanitaires.

Le Conseil d'État bientôt saisi

Le recours collectif en référé-liberté avait été formulé au nom de la région Paca, du département, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la ville d'Aix-en-Provence, ainsi que d'une vingtaine de restaurateurs et patrons de bars et de l'Umih. Les parties entendent saisir le Conseil d'État, a annoncé Grégory Nicolaï, avocat de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), premier syndicat patronal des cafés, hôtels et restaurants.

"Rien, ni dans le dossier du préfet des Bouches-du-Rhône, ni dans l'avis de l'Agence régionale de santé (NDLR: sur lequel s'est basé cet arrêté), ne mentionne jamais le mot bar ou restaurant ! C'est magique", avait-il plaidé lors de l'audience qui s’est déroulée mardi 29 septembre. Pour défendre son dossier, l'avocat avait rappelé que le secteur représentait 6.810 établissements dans le département, soit 21.926 emplois directs.

Une mesure "intolérable et incompréhensible"

Bernard Marty, président de l'Umih, a également déclaré que des actions judiciaires pourraient être entreprises. "Nous nous réservons le droit d'aller plus loin sur le plan juridique, et pas seulement juridique", a-t-il dit. Et de renchérir : "Le juge a préféré jeter les clients dans la rue avec tous les risques que ça représente, alors que nous voulions être les alliés de l'ARS (Agence régionale de santé) pour combattre le virus."

De son côté, Philippe Korcia, président de l'UPE 13 (Union pour les entreprises), a estimé que "le principe de précaution a primé", en rappelant que "le monde économique restera uni tant que les bars et les restaurants resteront fermés."

Le président a dénoncé "une décision intolérable et incompréhensible qui fait de Marseille une ville morte". "Je réinvite le président Macron à venir pour voir tout ce qui a été mis en place", a-t-il lancé.

Plusieurs villes en zone d’alerte renforcée

En France, 11 villes ont été placées en zone d'alerte renforcée (notamment Paris, Lyon, Nice et Lille), avait annoncé, le 23 septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran. Les bars et restaurants restent ouverts, mais sont soumis à des restrictions. Les bars doivent fermer à 22h00, et les restaurants peuvent servir jusqu'à 00h30.



Des mesures renforcées également dans le Var : la préfecture a indiqué mercredi que les bars et restaurants de toutes les communes du département devront fermer entre minuit et 6h, du 1er au 15 octobre.