publié le 21/07/2020 à 07:00

Accident dramatique dans la Drôme. Un monospace a pris feu avant d'effectuer une sortie de route sur l'autoroute A7. Il y avait neuf personnes à bord, cinq enfants sont morts et un autre est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Trois adultes sont également à l'hôpital.

Précisions du procureur de Valence, Alex Perrin : "Ce véhicule était assez lourdement chargé puisqu'il y avait à bord neuf personnes, trois adultes et six enfants. On voit que ce véhicule, alors qu'il circule, commence à dégager une fumée importante et même à prendre feu. Il va même jusqu'à un début d'explosion. Malheureusement, le chauffeur, le père de famille perd le contrôle, et ce véhicule va partir en tonneau et sortir de la chaussée. Les premiers propos du propriétaire du véhicule ont été de dire qu'il y avait eu un problème de freinage et que ça avait peut-être crée un incendie (...). Sur les trois adultes, deux sont également avec les pronostics vitaux potentiellement engagés."

Une enquête est ouverte pour tenter d'établir s'il y a eu une défaillance technique ou un défaut d'entretien sur ce véhicule de type Renault Grand Scénic. Les ministres des Transports et de l'Intérieur, Jean-Baptiste Djebbari et Gérald Darmanin se sont rendus sur place dans la nuit.

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.

Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.

Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

À écouter également dans ce journal

Plan de relance européen - Les 27 ont trouvé un accord. Sur les 750 milliards d'euros débloqués, il y aura probablement un peu moins de subventions : 390 milliards au lieu des 500 prévus, et en complément 360 milliards de prêts, des prêts qui eux devront être remboursés par les bénéficiaires, un geste pour satisfaire les pays dits "frugaux".

Coronavirus dans le monde - Le Brésil vient de dépasser le cap des 80.000 morts.

Aux États-Unis, pour le 7ème jour consécutif, on enregistre plus de 60.000 nouveaux cas en 24h. Mais c'est la Floride qui inquiète le plus : il ne reste que 18% des lits disponibles en réanimation.

Football - Pas de Ballon d'Or cette année, du jamais vu depuis la création de cette récompense en 1956. La pandémie a bousculé toutes les compétitions et l'organisateur France Football estime que c'est plus équitable ainsi. Dommage, car un Français avait sa chance cette année, c'est Karim Benzema.