publié le 08/07/2020 à 06:51

Une marche blanche a été organisée à Bayonne en mémoire du chauffeur de bus agressé dimanche dernier. Philippe Monguillot est toujours en état de mort cérébrale et les médecins vont probablement proposer ce mercredi 8 juillet, à sa femme et à ses trois filles, de débrancher le dispositif qui le maintient en vie.

Dans cette affaire, deux hommes devraient être mis en examen, notamment pour tentative d'homicide involontaire. En attendant, les chauffeurs du réseau de transports bayonnais exercent toujours leur droit de retrait.

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, était sur place mardi soir pour les soutenir. "J'ai l'impression qu'il y a deux temps : répondre tout de suite aux difficultés pour que le service reprenne en sécurité, pour les agents et les usagers. Et, puis, il y a le temps long et la façon dont on arrivera à mieux cibler les points de tensions, à mieux y répondre. Et ça se construit localement", a-t-il déclaré.

"Ce que l'on a appelé les premières lignes, les deuxièmes lignes... Tous les personnels qui, partout en France, dans le secteur des transports, de la logistique, se sont mobilisés, on ne les oublie évidemment pas quand on est face à un drame inédit et choquant pour les personnels et ceux qui ont bien connu leur collègue", a-t-il conclu.

