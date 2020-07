publié le 17/07/2020 à 19:17

Les enfants seraient-ils plus touchés par le coronavirus qu'on l'avait anticipé ? Des données venant de Floride, aux États-Unis, préoccupent en tous cas les autorités américaines. Sur plus de 54.000 enfants testés pour la Covid-19 en Floride, près de 16.800 étaient positifs, indique le dernier point sur la situation du Département de la Santé en Floride, publié vendredi 10 juillet. Cela représente un peu plus d'un tiers des enfants testés. En comparaison, 11% du total des personnes testées, tous âges confondus, ont été déclarées positives.

Dans l'État de Floride, cette nouvelle tombe alors qu'un débat a lieu sur la question de la réouverture des écoles à l'automne. Le gouvernement de Floride, avec à sa tête le gouverneur républicain Ron DeSantis, s'est positionné ces derniers jours en faveur de la réouverture des écoles "au moins cinq jours par semaine".

Face à lui, des syndicats de professeurs et l'Académie américaine de Pédiatrie ont publié un communiqué pour que ce type de décisions soient prises en fonction de l'état de la science. "Les agences de santé publique doivent faire des recommandations basées sur des preuves, pas la politique. Nous devions laisser les experts de la santé nous dire quand est le meilleur moment pour ouvrir les écoles, et écouter les éducateurs et les administrations pour façonner la manière dont nous le ferons", écrivent-ils.

Des risques encore mal connus pour les enfants

"Quel est le niveau de risque pour un enfant en âge d'être à l'école ? Heureusement, le risque est relativement bas", a déclaré le gouverneur de Floride dans le Tamba Bay Times, un quotidien local. Mais certains médecins le contredisent, arguant que la transmission et les risques à long terme du coronavirus sur les enfants sont peu connus. "Nous voyons qu'il y a des dommages aux poumons chez certains enfants asymptomatiques... Nous ne savons pas comment cela peut se manifester d'ici un ou deux ans", a notamment déclaré à la presse Alina Alonso, directrice du Département de Santé du comté de Palm Beach.

Pour l'heure en Floride, 213 enfants âgés de moins de 18 ans ont été hospitalisés, et 4 sont décédés, selon le point de situation du Département de Santé de Floride. Pour limiter les contaminations, le centre de contrôle et de prévention des maladies a diffusé un guide de mesures à prendre dans tout le pays pour les écoles qui rouvriront à l'automne. Parmi les conseils : le lavage des mains, le port du masque ou encore l'interdiction de partager du matériel scolaire.