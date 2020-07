Coronavirus : le Ballon d’Or 2020 ne sera pas attribué

publié le 20/07/2020 à 14:52

C’est une première depuis la création du prix en 1956. France Football, organisateur du Ballon d’Or, a annoncé ce lundi 20 juillet que la plus prestigieuse des récompenses individuelles ne serait pas octroyée cette année.



“À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles”, explique le magazine. Selon lui, la crise du coronavirus a brisé l’équité entre les joueurs en lice pour la récompense, “certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d’autres non.” En effet, si la plupart des ligues nationales ont repris, la fin de saison de Ligue 1 a été annulée, ce qui laisse donc moins de matchs aux joueurs évoluant en France pour se montrer.



France Football ne souhaitait par ailleurs pas compter sur son palmarès une année si particulière où une “astérisque indélébile” aurait dû figurer à côté du nom d'un vainqueur dont la victoire n’aurait pas été comparable à celles de ses prédécesseurs. Par ailleurs, certains jurés “ont pu être distraits ou détournés de leur mission d’observation en raison d’autres priorités et urgences à gérer”, et les conditions particulières des matchs disputés ces dernières semaines, le plus souvent à huis clos et avec cinq au lieu de trois remplacements autorisés, empêche de juger adéquatement les performances.

À noter que l’ensemble des trophées de France Football sont annulés, à savoir le Ballon d’Or féminin et masculin, mais aussi le trophée Kopa pour le meilleur espoir et le trophée Yachine pour le meilleur gardien. Lionel Messi restera donc un an de plus au moins le joueur le plus récompensé de l'histoire avec six Ballons d’Or au compteur.