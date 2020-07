Karim Benzema, à l'apogée de sa carrière, mérite-t-il le Ballon d'or ?

publié le 17/07/2020 à 18:00

L'attaquant madrilène, du haut de ses 32 ans, est en train de réaliser sa meilleur saison. Au terme d'un exercice 2019/2020 achevé en trombe, le Real Madrid est parvenu à décrocher son 34ème titre de champion d'Espagne le jeudi 16 juillet, après une victoire 2-1 face à Villareal.

Les Madrilènes ont remporté ce match grâce à un doublé du natif de Lyon, qui confirme son rôle de joueur-clé de l'équipe. Avec ces deux buts, l'attaquant français accapare toute la lumière. Longtemps resté dans l'ombre d'un flamboyant Cristiano Ronaldo, il est aujourd'hui au sommet de son art.

Il a été le seul cette saison à tutoyer Lionel Messi et ses 23 buts dans la course au meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Parmi ceux-là, on se souvient de quelques bijoux, notamment sa volée contre Valence le 18 juin dernier, ou sa passe décisive en talonnade pour le but de Casemiro, le 28 juin contre l'Espanyol.

La saison dernière, l'attaquant réalisait déjà une bonne performance en marquant 21 buts. Il rassurait les supporters après deux saisons moins bonnes, 11 buts en 2016/2017 puis 5 buts l'année suivante. Son record absolu au Real Madrid reste pour le moment à 24 concrétisations, lors de la saison 2015/2016. Il lui reste un dernier match face à Leganés dimanche pour égaler voire dépasser ce montant.

Real Madrid champion d'Espagne : Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Le président du club, Florentino Perez, a même partagé son amour pour le joueur français : "Je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente". Il l'imagine déjà soulever un autre trophée : "Karim Benzema devrait être Ballon d'or", réclame le président à la chaîne espagnole Cadena Ser.

Cette récompense est crédible, le Real Madrid est toujours en lice pour la Ligue des Champions. La "Maison Blanche" affrontera Manchester City le 7 août.

En attendant, avec ce 3e titre de champion d'Espagne Karim Benzema commence progressivement à entrer au panthéon des meilleurs attaquants de l'histoire du Real Madrid.