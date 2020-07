Occitanie : deux hommes meurent noyés dans un lac

publié le 21/07/2020 à 03:13

Deux noyades consécutives dans un lac situé à l'ouest de Toulouse. Il s'agissait de deux hommes de 32 et 28 ans se sont noyés ce dimanche 19 juillet.

Alors que la chaleur frappait de plein fouet les alentours de Toulouse, un homme de 32 ans est parti se baigner afin de se rafraîchir avec son chien, rapporte le quotidien La Dépêche. La deuxième personne, ne voyant que le chien revenir de l'eau, s'est précipité pour tenter de sauver son acolyte. Sauf que, là aussi, l'homme de 28 ans s'est également noyé.

Les deux corps ont finalement été repêchés trente minutes plus tard par les pompiers. Ils n'ont pas pu être sauvés. La différence de température entre la surface et le fond de l'eau pourrait être l'explication à cette double noyade, mais aussi le fait que les deux victimes avaient consommé de l'alcool avant la baignade.

Une enquête sur les causes de la mort a été ouverte par le parquet de Toulouse et confiée à la sûreté départementale.