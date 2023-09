À regarder Les infos de 5h - Les Restos du Coeur fêtent les 38 ans de l'appel de Coluche 00:08:50

Les Restos du Coeur fêtent leur 38e anniversaire. Le 26 septembre 1985, sur une idée de Coluche, une cantine voit le jour et ne fonctionne uniquement sur des dons pour venir en aide aux plus démunis. Près de quatre décennies plus tard, près de 170 millions de repas sont servis en une année et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter.

À Toulouse, un bénévole garde un souvenir très précis de l'appel de Coluche il y a 38 ans. "Ils nous a fait prendre conscience, non pas de la misère du monde, mais qu'il y avait à côté de soi, chez soi, des gens qui n'avaient pas de quoi manger". Cette proximité de la misère, Claude Garçon la vit désormais au quotidien où il assiste à une très forte augmentation des demandes (+40% cet été).

À tel point que l'hiver s'annonce très compliqué : "On sera probablement obligé de refuser 20 à 25% de nouveaux bénéficiaires. On maintiendra le niveau de bénéficiaires à celui que nous avons en été", explique-t-il.

Selon lui, l'autre crève-coeur est l'évolution de l'âge des bénéficiaires : "Ce qui est le plus triste, ce sont les jeunes. C'est quand même anormal d'avoir beaucoup plus de jeunes qu'avant". S'investir, aider, participer, à Toulouse comme partout, les Restos du Coeur sont plus que jamais à la recherche de nouveaux bénévoles.

