ÉDITO - XV de France : "Quoi qu’il arrive, Antoine Dupont est admirable", salue Alba Ventura

Antoine Dupont, ou "super Dupont", a écrit "touché mais pas coulé", après avoir été blessé à la mâchoire et opéré dans la foulée. Il est impressionnant de courage. Voilà un joueur qui se fracture une partie de la mâchoire, le maxillo-zygomatique, qui sort sur ses deux jambes pas sur un brancard, qui se fait opérer en urgence et dont la seule question qu'il se pose, alors qu’il est évident qu’il souffre et que se pose la question de sa convalescence, est celle de son retour dans le groupe.

Parce que Dupont est un des joueurs pivot, Dupont c’est l’animateur du jeu des Bleus, l’élément central et ça force le respect ! Alors bien sûr, cela fait débat, certains expliquent que la santé doit passer avant tout, donc avant la compétition. Les médecins sont gênés de l’entendre dire qu’il va revenir, alors qu’il est blessé. Dans le rugby moderne, qui va plus vite et qui est plus athlétique, les règles ont changé, elles sont plus protectrices vis-à-vis des joueurs, les joueurs blessés sont davantage sous surveillance. Des études sont optimistes sur des cas de fractures comme celles d’Antoine Dupont.

Rien ne dit qu’Antoine Dupont sera sur le terrain en quart de finale. Rien ne dit que ses médecins lui donneront le feu vert et que Fabien Galthié ne jugera pas qu’il est trop dangereux pour lui de reprendre la compétition. Mais quoi qu’il arrive, Antoine Dupont est admirable. Quoi qu’il arrive, son engagement est impressionnant, parce qu’il le fait pour l’équipe, pour le maillot. Antoine Dupont : si vous revenez vous êtes exceptionnel, si vous ne revenez pas parce que votre santé est en jeu, vous êtes exceptionnel.

