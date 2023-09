ÉDITO - Restos du Cœur : "Quand quelqu’un donne 10 millions d’euros, on dit merci", dit Alba Ventura

RESTOS DU COEUR - "Quand quelqu'un donne 10 millions d'euros, on applaudit, on dit merci", dit Alba Ventura

Le cri d'alarme du président des Restos du Cœur a été entendu. Le gouvernement a mis 15 millions d'euros sur la table et la grande distribution, le Crédit mutuel aussi, se mobilise depuis lundi. La famille de Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, a annoncé pour sa part un don de dix millions d'euros. Pour certains, cette générosité soudaine sert à se donner bonne conscience.

Quand quelqu’un donne 10 millions aux Restos du Cœur, j’ai un peu du mal avec les grincheux. Quand quelqu’un donne 10 millions d’euros, on applaudit, on dit merci. Pareil pour Carrefour, Leclerc, système U, les Mousquetaires, et Lidl. Toutes ces marques ont décidé d’aider davantage l’association devant l’urgence.

Le président des Restos, Patrice Drouet, a été clair. Avec un trou de 35 millions, il ne pourra pas nourrir tous ceux qui se présentent aux portes des Restos. Cela veut dire laisser 150.000 personnes sur le carreau. Cette situation m’inspire deux remarques. La première c’est que le président des Restos du cœur, ne s’est pas levé un matin en se disant : "Je vais aller à la télé, parce que les finances sont dans le rouge ! Parce que l’inflation ce n’est plus supportable et je ne peux plus faire face à la demande". Cela fait des mois qu’il alerte. Il est sans doute allé taper à la porte des ministères. Donc qu’a-t-il fait ? Un coup médiatique. Il a fait ce qu’avait fait l’abbé Pierre en 1954 : prendre à témoin l’opinion. On aurait pu s’épargner ça.



Cinq millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté

Ma seconde remarque : quand les Restos ont été créés par Coluche en 1985, ils servaient un peu plus de 8 millions de repas. Coluche avait dit : "Les restos ne sont pas là pour durer". C’était fait pour aider à passer un mauvais moment. Près de 40 ans plus tard, le mauvais moment n’est jamais passé. Pour certains oui, mais pour d’autres non et beaucoup les ont rejoints. En 2022, les Restos ont servi 142 millions de repas. On devrait en être à 170 millions d’ici la fin de l’année.



Dans un pays où la richesse nationale augmente tous les ans, qui est aussi le pays où l’on paye le plus d’impôts et de taxes au monde (avec le Danemark), dans ce pays-là il y a toujours cinq millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui chaque année, ont besoin des Restos, de la banque alimentaire, du secours populaire, pour se nourrir. Quelque chose ne va pas.