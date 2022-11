Pourquoi la photo de Coluche pour les Restos du Cœur cache un drôle de secret ?

Les Restos du Cœur lancent leur 38ème campagne. L'occasion de s'intéresser à la célèbre photo de Coluche en noir et blanc, posant les bras croisés, que l'on voit revenir chaque année. Derrière l'humoriste, et son slogan "On compte sur vous", se cache une drôle d'histoire.

La célèbre photographie a été prise au Festival de Cannes, en mai 1985. Le photographe Gaston Bergeret poursuit Coluche partout pour faire une photo de lui. Sauf que l'humoriste est débordé, et dit "plus tard" au photographe à chaque fois qu'il le croise.

Gaston Bergeret ne lâche pas le morceau, même si les jours passent et que la fin du Festival de Cannes approche. Il finit enfin par coincer Coluche, qui lui dit "vas-y, c'est maintenant ou jamais, t'as deux minutes !" Sauf qu'avec le monde, le modèle est sans cesse sollicité. Impossible de prendre la photo. L'humoriste a alors une idée : emmener Gaston Bergeret dans le seul endroit calme à proximité : les toilettes.

Lorsqu'on regarde la photo et la position de l'humoriste, c'est assez évident. Il est assis sur la cuvette, face à la porte ouverte des WC. Cette photo culte, tous les Français la connaissent. Sauf Coluche : c'est après sa mort en juin 1986 que sa veuve Véronique Colucci a découvert le cliché. Elle a demandé à Gaston Bergeret qu'il devienne la photographie officielle des Restos du Cœur, ce qu'il a accepté.

