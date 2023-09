Don de Bernard Arnault aux Restos du Cœur : une bénévole réagit à la polémique sur RTL

Depuis 38 ans, les Restos du Cœur viennent en aide aux plus démunis, afin qu'ils puissent se nourrir, se loger et, à terme, se réinsérer dans le monde professionnel. Mais confronté à une explosion du nombre de demandeurs d'aides, l'association créée par Coluche pourrait bientôt être contrainte de réduire le nombre de bénéficiaires pour cause de difficultés financières.

De nombreuses personnes ont répondu à l'appel à l'aide des Restos, qui ont nourri plus d'un million de personnes entre 2021 et 2022. En plus de l'aide de 15 millions d'euros accordée par l'État, les 500.000 euros versés par l'équipe de France de football, la famille du milliardaire Bernard Arnault, a également annoncé qu'elle allait faire don de 10 millions d'euros à l'association.

Invitée de Focus Dimanche sur RTL, une bénévole aux Restos du Cœur remercie tous les donateurs, ainsi que le patron de LVMH, pour leur geste. "Monsieur Arnault a donné 10 millions. Tant mieux. Si toutes les grandes richesses pouvaient faire la même chose, ce serait merveilleux", souligne-t-elle.

"Ça ira dans la même cagnotte que les gens qui vont donner 1 ou 2 euros. Parce qu'aux Restos, il n'y a pas de petits dons, comme pour les collectes, quelqu'un qui donne un paquet de gâteaux, c'est merveilleux. Pour nous, c'est plus important de voir des gens qui donnent un tout petit peu et qui sont très nombreux. Mais merci Monsieur Arnault, quoiqu'il arrive", ajoute-t-elle.

