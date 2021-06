Les infos de 5h - Disparition de Lucas Tronche : ce que l'on sait

Il y a deux semaines, l'émission Appel à témoins sur M6 mettait en avant l'étrange disparition de cet adolescent, en 2015 dans le Gard. Hier, jeudi 24 avril, un sac, des vêtements similaires à ceux de Lucas, des ossements aussi, ont été découverts non loin de son domicile de Bagnols-sur-Cèze.

Les sapeurs-pompiers spécialisés en milieu périlleux étaient à pied d'œuvre depuis mardi pour de nouvelles recherches ordonnées par la juge d'instruction. Une zone que fréquentait Lucas et qui avait déjà été ratissée il y a 6 ans. Mais cette fois-ci, ce sont le long des parois rocheuses que les sapeurs pompiers sont intervenus. "Quand on voit la végétation, c'est très escarpé, on ne voit rien. Il y a des chênes verts, etc... Ça cache tout", commente Raymond Chapuis est le maire de Saint-Gervais, une commune voisine.

C'est sur une plateforme située au milieu de cet à-pic d'une cinquantaine de mètres de haut qu'ont été retrouvés des ossements éparpillés par les intempéries ainsi qu'un sac à dos et des débris de vêtements correspondant à ceux que portait Lucas. Pour le voisinage, cette découverte est un soulagement. Bernard habite quasiment au pied des falaises. "Ma belle-fille ne partait plus toute seule, même si elle loupait le car. C'était interdit de traverser pour aller à Bagnols. Je pense que ça va apaiser les parents, ils seront soulagés qu'il n'ait pas été séquestré. Pour nous aussi, on va tourner la page", raconte Bernard.

En attendant des examens médico-légaux vont être bien entendu réalisés pour tenter de déterminer les causes de la mort. Toutes les hypothèses sont avancées : accident, suicide ou altercation qui tourne mal.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - "N'ayez pas peur du vaccin, ayez peur du virus". L'appel de Jean Castex inquiet face au ralentissement de la vaccination. "Nous devons faire beaucoup mieux", dit-il. Seulement 200.000 premières injections par jour en ce moment, on en revient au niveau du mois d'avril alors même que les doses sont là.



Régionales - J-2 avant le second tour des régionales et départementales. D'après un sondage Ifop, seuls 36% des Français ont l'intention d'aller voter. Dimanche dernier, 2 électeurs sur 3 ont boudé les urnes.



Hongrie - Sommet européen très tendu depuis hier soir à Bruxelles. Pour les Pays-Bas, la Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Europe. La raison : la loi votée contre l'homosexualité à Budapest pour "empêcher la promotion de l'homosexualité" chez les mineurs. Le Premier ministre hongrois a de nouveau défendu ce texte controversé hier tant bien que mal face à ses 26 partenaires très remontés.