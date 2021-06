Les infos de 5h - Coronavirus : un Ehpad touché par le variant Delta dans les Landes

Le variant Delta inquiète en France. Le Premier ministre et le ministre de la Santé se rendent dans les Landes. Le département est le seul du pays où les cas remontent. Le variant indien y est majoritaire : 70% des contaminations. Un cluster a été détecté dans un Ehpad où les vaccins étaient censés protéger les résidents à Pontonx-sur-l'Adour.

Dans cet établissement, 94% des 62 résidents sont complètement vaccinés et ce depuis longtemps. 23 personnes sont pourtant positives au Covid, en lien avec le variant Delta. Sarah Gonzalez est la directrice de l'établissement : "On a été très surpris. On a fermé l'établissement aux visites et on les a tous isolés en chambre. Pour prendre le moins de risques possibles, on a mis en place une équipe Covid qui s'occupent des résidents Covid", précise-t-elle.

La majorité des résidents ont eu leur deuxième injection au mois de février. "On a testé des résidents. L'un d'entre eux était symptomatique depuis le 5 juin. Le médecin ne pensait pas du tout au Covid, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas fait tester avant. La CPAM est en train de faire le tracing pour essayer de remonter à la première personne, donc là pour l'instant on ne sait pas trop d'où ça vient encore", affirme Sarah Gonzalez.

Selon la dirigeante de l'établissement, tous les soignants et intervenants de l'Ehpad n'étaient pas vaccinés. Elle avance un chiffre approchant des 60%. De nouveaux tests vont être réalisés aujourd'hui.

Euro 2021 - 2 partout. Match nul des Bleus face au Portugal mercredi 23 juin. La France se termine la phase de poules à la première place de son groupe. Le match en huitièmes de finale est prévu lundi prochain face à la Suisse. Fait marquant du match, l'ouverture du compteur de Benzema, auteur d'un doublé.



Consommation - Les ventes dans les commerces ont augmenté de 19% mi-juin par rapport à 2019, avant la crise sanitaire et les confinements successifs. À Paris, les jeunes affluent dans les magasins.

Régionales - Échange très tendu au Conseil des ministres mercredi 23 juin. Eric Dupond-Moretti s'en est pris à son collègue Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a félicité Xavier Bertrand, bien parti pour être réélu à la tête des Hauts-de-France. Région où le ministre de la Justice lui s'était engagé sur la liste LaREM.