Gard - Lucas Tronche disparu depuis 5 ans : ses parents témoignent

publié le 12/05/2020 à 21:05

A la Une de L’heure du Crime, émission spéciale, 5 ans après la disparition mystérieuse de Lucas Tronche, à Bagnol-sur-Cèze, le 18 mars 2015. Depuis 5 ans, on est sans nouvelle de cet adolescent de 15 ans, disparu sans papier, sans argent, mais avec son téléphone portable qui reste toujours muet. Ses parents sont terriblement inquiets. Ils remuent ciel et terre, pour tenter d’obtenir la moindre information qui pourrait relancer l’enquête ouverte par le Parquet de Nîmes, pour séquestration et enlèvement.



Bon élève, sportif, sympathique, Lucas devait se rendre avec son frère Valentin à un entraînement de son club de natation. Vers 18h, au moment de prendre le bus qui devait les conduire à la piscine, il laisse partir son frère en lui disant qu’il allait le rejoindre un peu plus tard. Il ne s’y est jamais rendu. Fugue, accident ? Séquestration ? Enlèvement ? Mais par qui ? Et pourquoi ?

Nous faisons le point sur l’enquête de la brigade criminelle de Montpellier, avec les parents de Lucas, Nathalie et Éric Tronche, qui envisagent toutes les hypothèses. Philippe Guichard, le patron de l’OCRVP (office central pour la répression des violences aux personnes) qui est également en charge de cette affaire, avec compétence nationale, nous dira ce que ce groupe spécialisé dans les enquêtes difficiles pourrait apporter à ce dossier.





Nos invités

Nathalie et Eric Tronche, parents de Lucas.

Ils se battent depuis 5 ans et espèrent par tous les moyens obtenir des informations au sujet de la disparition soudaine de leur fils.

Consultez les pages de soutien et témoignez si vous avez des informations : Je Cherche Lucas et SOS Lucas Tronche. Si vous avez la moindre information à communiquer, vous pouvez contacter cette ligne dédiée : 06 48 36 05 01.

