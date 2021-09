Il a été au cœur de cette première journée d'audience. À la cour d'assises spéciales de Paris, les regards sont tournés vers Salah Abdeslam, un des principaux accusés des attentats du 13 novembre 2015 qui a fait 130 morts. Un Salah Abdeslam qui a donné le ton dès les premières minutes du procès ce mercredi 8 septembre.

Le président lance l'appel : "Levez-vous M. Abdeslam". L'accusé se lève. Toute la salle le scrute à la recherche du moindre indice dans son apparence qui pourrait laisser espérer un changement d'attitude. Des cheveux mi-longs, une barbe fournie qui dépasse de son masque... La voix de Salah Abdeslam résonne soudain dans la cour : "Tout d'abord je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autres divinités à part Allah".

La salle frémit, mais le président garde son calme. "Votre métier", interroge-t-il. "J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique". Le président réplique : "J'avais noté intérimaire". Cette fois se sont des rires qui fusent dans la salle, mais ces quelques mots de Salah Abdeslam laissent un goût amer aux victimes. "J'avoue que l'ai un peu insulté du fond de la salle murmure l'une d'elle". Elle a perdu son enfant sur les terrasses.

"Traité comme un chien"

Après plusieurs interruptions d'audience, Salah Abdeslam est sorti de ses gonds en fin de journée sur ses conditions de détention. "Ici c'est très beau dans la salle, il y a des écrans plats. Mais il faut voir comment c'est derrière, hurle le principal accusé. Ça fait plus de 6 ans que je suis traité comme un chien et je dis rien, parce que je sais qu'après la mort je serai ressuscité". Ceux qui espéraient encore quelque chose d'Abdeslam, les familles de victimes et les rescapés, sortent sonnés.

À écouter également dans ce journal

Trafic de drogue - Des tirs de Kalachnikov à l'heure du goûter. À Salon-de-Provence mardi 7 septembre la sortie d'école fut mouvementée. Dans le quartier populaire des Canourgues, des trafiquants n'ont pas hésité à tirer en l'air pour remettre la main sur un point de deal. 24 heures après, certains des enfants sont encore très marqués.



Affaire Zemmour - Les indices s'accumulent et c'est ce mercredi 8 septembre l'avocat d'Eric Zemmour qui a déposé un caillou de plus sur la route de la présidentielle. Le polémiste était convoqué au tribunal pour avoir qualifié les mineurs migrants de voleurs et d'assassins sur CNews. Mais le procès a été reporté au 17 novembre. Les calendriers judicaires et politiques sont intimement liés, assure l'avocat d'Eric Zemmour.

Afghanistan - "Vous nous avez abandonnés". C'est le message du président de l'association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française à Emmanuel Macron. D'après nos informations, la lettre d'Abdul Razeq Adeel part en ce moment pour plaider la cause de plus de 150 personnes qui ont aidé la France en Afghanistan mais qui n'ont pas pu partir.