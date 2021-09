Procès du 13 novembre : à quoi va servir la webradio ?

Près de 1.800 parties civiles, 300 avocats et des journalistes du monde entier sont attendus dans ce qui est la plus grande salle d'audience de l'Histoire, mise en place spécifiquement pour le procès du 13 novembre 2015. En plus d’être filmé pour les archives, le procès sera diffusé via une webradio, une première.

Tout le monde ne pourra pas écouter cette radio, elle sera uniquement réservée aux victimes constituées parties civiles. Le greffe va leur attribuer des codes personnels et sécurisés, pour éviter toute fuite. Elles pourront ainsi suivre les débats depuis leur maison, dans la durée.

L'audience sera retransmise quasiment en direct mais avec un léger différé d'une trentaine de minutes, ce qui laissera au président de la Cour la possibilité d'intervenir et de stopper la diffusion s'il y a un incident d'audience, en cas de débordement de certains accusés par exemple.

"Cette radio est une chance pour tout ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se déplacer", salue Maître Bibal, avocat de parties civiles. Mais attention on ne mesure pas encore le retentissement que cela peut avoir sur certaines victimes souligne-t-il : "Il peut y avoir un effet projeté sur le récit du traumatisme chez une personne, qui elle-même ne peut pas s'exprimer parce qu'elle est chez elle et qui se voit renvoyer par une autre victime des scènes traumatisantes. C'est quelque chose qu'on peut gérer quand on est à l'audience, près de son client. On peut s'entretenir avec lui, sortir quelques instants s'il le faut et qu'on ne pourra pas du tout maîtriser quand les personnes seront à distance".

Un numéro d'urgence a donc été mis en place. Les victimes pourront avoir un psychologue au téléphone jusqu'à 21h ou être mis en lien directement avec un praticien près de chez elle.