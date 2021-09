Les infos de 12h30 - Salon-de-Provence : des tirs à la kalachnikov réalisés à 50m d'une école

À Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, des tirs à l'arme automatique, tout près d'une école, à l'heure de la sortie, ont eu lieu mardi 7 septembre. Tout cela s'est passé sous les yeux de parents et enfants effrayés par la situation.

Ce mercredi matin, très peu de mamans et enfants étaient présents dans les rues et parcs de ce quartier populaire des Canourgues. Il faut dire que la scène intervenue la veille a de quoi faire froid dans le dos. Juste après la sortie des classes, alors que les enfants sont encore devant l'école, des individus ont tiré en l'air à la kalachnikov.

Ils se trouvaient à 50m de l'école, sur la petite esplanade où se situe le point de vente de drogues du quartier. Il s'agissait sans doute de tirs d'intimidation dans le cadre d'une lutte de territoire. "Ça résonne. C'est effrayant. On n'est pas habitués à ça. Certains enfants sont retournés dans l'école. D'autres familles sont parties en courant pour rentrer chez elles", raconte Patrick, un éducateur dans le quartier.

"On n'est plus en sécurité dans le quartier"

"Je pense que le fait d'agir à cette heure-ci, c'est pour bien marquer les esprits, que tout le monde se pense plus ou moins concerné par ce qu'il se passe et créer ce sentiment d'insécurité dans le quartier", a ajouté Patrick auprès de RTL. Et visiblement, c'est réussi, comme l'affirme cette maman : "Quand on entend des tirs, on ne sait pas d'où ça provient. On ne sait pas par où partir en fait. Donc on se retrouve tous coincés. C'est la peur, on n'est plus en sécurité dans le quartier."

En réaction à ces tirs, le maire de Salon-de-Provence a décidé de détruire sans attendre, ce matin, la dalle de béton sur laquelle s'installaient les dealers.

