Procès des attentats du 13 novembre : le transfert de Salah Abdeslam sous haute-surveillance

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 débute ce mercredi à 12h30. Pendant neuf mois, la sécurité sera maximale autour du Palais de Justice de l'ile de la Cité. La France va juger les terroristes qui ont tué 130 personnes à Saint-Denis et à Paris ce soir-là. Tous les regards seront braqués sur Salah Abdeslam qu'il faudra tous les jours amener à l'audience depuis sa cellule.

Pour ce convoi ultra-sécurisé, les gendarmes d'élite du GIGN ont imaginé plusieurs trajets entre la prison de Fleury-Mérogis et le tribunal. Ce n'est qu'au dernier moment, en fonction de la physionomie des routes et des différents renseignements, qu'ils choisiront le chemin le plus sûr, la route qu'empruntera le véhicule blindé dans lequel sera installé Salah Abdelslam.

Cela fait plusieurs mois que les gendarmes imaginent ce transfert. La semaine dernière, le GIGN a procédé à une répétition générale. Une étape qui nécessite notamment la coordination avec le personnel de la police, ceux de l'administration pénitentiaire ainsi que le déminage du dépôt qui est une sorte de salle d'attente pour les accusés dans le Palais de Justice. Un hélicoptère de la gendarmerie, avec des tireurs d'élite à bord, sera même prépositionné tous les jours en cas de besoin. Et cela, pour les neuf mois à venir.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Il reste 300.000 personnels soignants à ne pas être vaccinés. Or, l'obligation vaccinale s'applique à eux dès mercredi prochain. Des directeurs d'EHPAD sont désemparés et ne savent pas comment ils vont régler les questions d'emploi du temps.

Fait divers - Un nouveau braquage d'une bijouterie a eu lieu mardi à Paris. C'est la boutique Bulgari, située Place Vendôme, qui en a été la cible. Deux suspects ont été interpellés par la police et des complices sont en fuite.

Football - L'Équipe de France renoue avec la victoire. Mardi, à Lyon, les Bleus se sont imposés (2-0) face à la Finlande, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde de 2022. Les deux buts ont été inscrits par Antoine Griezmann.