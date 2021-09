"Vous nous avez abandonnés". C'est le message du président de l'association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française à Emmanuel Macron. La lettre d'Abdul Razeq Adeel part en ce moment pour plaider la cause de plus de 150 personnes qui ont aidé la France en Afghanistan et qui, encore aujourd'hui, n'ont pas pu partir.

"J'envoie cette lettre au président de la République pour accélérer ou faciliter la procédure d'évacuation ou le rapatriement pour les anciens collègues qui sont actuellement sous les menaces des talibans et leur sympathisants, du fait de leur collaboration avec l'armée française.", explique-t-il au micro de RTL.

"Il reste 160 personnels civils qui ont été embauchés par l'armée française : interprètes, cuisiniers, chauffeurs", poursuit-il. "C'est difficile pour nos collègues de passer par la frontière parce que de nos jours, les talibans ont accès au système biométrique."

"Nous sommes abandonnés"

"Ceux qui avaient déjà travaillé avec l'Otan sont faciles à identifier", assure Abdul Razeq Adeel. "La France, au moins, négocie avec les autorités, les talibans, pour qu'ils puissent passer la frontière, pour sauver leur vie et celle de leur famille."

"Nous, nous sommes abandonnés par l'État français", déplore-t-il. "Pourtant, nous sommes la première cible depuis de nombreuses années. Quiconque a travaillé pour l'OTAN est considéré comme traître et c'est pour ça que j'ai rédigé une lettre à monsieur Macron."