"Aujourd'hui, c'est un retour en enfer, mais je n'ai pas le droit de me plaindre." Bruno Poncet était au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Une nuit d'horreur qui a fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris. Au micro de RTL ce mercredi 8 septembre, ce rescapé raconte la douleur ravivée par l'ouverture du procès.

Bruno Poncet affirme tout de même vouloir y assister. "Il faut qu'on ait certaines réponses. On les aura pas des terroristes, on les aura certainement de l'enquête. Puis il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontré après, qui étaient aussi là-bas, qui ne veulent pas y aller. Je le fais aussi un peu pour eux", raconte-t-il, assurant que ce procès est surtout un moyen d'avancer. "Ça fait 6 ans qu'on est là-dedans bientôt, il faut trouver tous les moyens pour qu'on puisse reprendre une vie plus sereine", confie-t-il.

J'ai entendu des gens mourir. Bruno Poncet, rescapé du Bataclan

Six ans après ans, Bruno Poncet se rappelle d'une ambiance festive. Il raconte avoir eu la chance d'être parti aux toilettes à l'étage. C'est du balcon qu'il a assisté à la scène d'horreur. "Malheureusement j'ai vu beaucoup de choses, et on a beaucoup entendu surtout. J'ai entendu des gens mourir", affirme-t-il de manière très lucide. Bruno Poncet, qui avoue se sentir "coupable" d'en être sorti indemne, se rappelle également l'odeur : "Entre la poudre et le sang, c'est une odeur insupportable."