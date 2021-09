Il est celui sur lequel tous les regards sont tournés, en ce premier jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes, est arrivé aux alentours de 10h ce mercredi 8 septembre au palais de justice de Paris, après avoir été extrait de sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis plus tôt dans la matinée. Cela fait 5 ans qu'il est incarcéré à l'isolement total.

Près d'un millier de membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour la sécurité de ce procès historique qui durera 9 mois, dont 630 aux abords du palais et à l'intérieur, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur. Ce procès est inédit autant par l'ampleur du dossier, 542 tomes, par son nombre de parties civiles, au moins 1.800, mais aussi et surtout par sa charge émotionnelle.

Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais de justice historique pour ce procès de "tueries de masse", selon l'ancien procureur de Paris François Molins, invité de RTL ce mercredi matin.

Retrouvez notre podcast : 13 novembre, le procès du siècle 13 novembre, le procès du siècle

Suivez le premier jour du procès du siècle

11h08 - Pour pouvoir entrer dans l'enceinte du palais de justice, il faut passer plusieurs points de contrôle puis des gendarmes attendent les participants devant six immenses portiques de sécurité, décrit notre envoyée spéciale Cindy Hubert. Et pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas venir, une webradio va commencer à émettre. Elle diffusera l'audience quasiment en direct via des codes sécurisés.

10h38 - C'est aux alentours de 10 heures que Salah Abdeslam est arrivé dans les locaux du palais de justice. Le début des débats est prévu à 12h30.