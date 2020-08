Chevaux mutilés et tués : où en est l'enquête ?

publié le 31/08/2020 à 18:53

Le mystère est toujours entier après ces mutilations de chevaux. Une trentaine de cas ont été recensés depuis le début de l'année. Ce qui est difficile, c'est que les faits ont eu lieu dans plusieurs régions. Il n'y a pour l'instant pas d'enquête centralisée mais la gendarmerie essaie de coordonner tout de même les différents dossiers et travaille actuellement sur plusieurs pistes.

C'est peut-être le résultat d'un challenge morbide sur internet, l'oeuvre d'une secte, des vengeances dans le milieu équestre ou des actes de déséquilibrés ou peut-être un peu tout ça à la fois, les uns imitant les autres, portés par la médiatisation du phénomène. En tout cas, c'est forcément l'oeuvre de plusieurs auteurs selon le lieutenant colonel Éric Bayle, de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement, le service qui coordonne les différentes enquêtes.

"Évidemment on n'est pas du tout sur le serial killer, on est plutôt sur une multiplicité de faits en rapprochement peut-être avec des challenges morbides sur internet, des mouvements particuliers", explique-t-il. L'office tente donc d'établir des liens entre les différents dossiers et travaille même avec les polices étrangères.

