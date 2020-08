publié le 29/08/2020 à 17:52

La macabre série continue. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, ce sont deux nouveaux chevaux qui ont été mutilés dans le Finistère. Le ou les agresseurs ont forcé le boxe dans lequel ils se trouvaient. Pour l'un d'eux, le pronostic vital est engagé.

Selon les informations du Télégramme, les chevaux ont été attachés entre eux au niveau du sabot par un fil électrique qui était très serré et leur a coupé la circulation du sang. "On vit pour nos animaux. La douleur est indescriptible", explique la propriétaire au Télégramme. Parmi ces deux chevaux, un hongre et une jument, c'est surtout cette dernière qui a été ciblée par les agresseurs, son pronostic vital est engagé.

"Elle a le poitrail lacéré, d’énormes trous au niveau de la joue et un crochet d’ardoise enfoncé dans l’œil", témoigne la propriétaire qui est allé porter plainte à la gendarmerie ce vendredi. Ces agressions viennent s'ajouter à des dizaines de mutilations de chevaux depuis le début de l'année. Jeudi, un portrait-robot d'un des suspects a été diffusé par la gendarmerie.