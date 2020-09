publié le 31/08/2020 à 06:05

Une explosion à Beyrouth le 4 août dernier avait fait plus de 100 morts et de nombreux blessés en plus de détruire une grande partie de la capitale du Liban. Dès le 6 août, Emmanuel Macron s'était rendu sur place et avait promis de revenir au Liban. Le président de la République sera de nouveau à Beyrouth le mardi 1er septembre. Il arrivera ce lundi 31 août au soir.



Cette visite d'Emmanuel Macron interviendra au lendemain de consultations parlementaires en vue de désigner un nouveau Premier ministre, près de trois semaines après la démission du gouvernement à la suite du drame. Lors de sa première visite, Emmanuel Macron avait pressé les dirigeants de former un gouvernement de confiance.

Le 6 août, le chef de l'État avait promis de retourner à Beyrouth le 1er septembre, pour vérifier que l'aide proposée par la France serait bien utilisée pour aider la population et qu'elle n'irait "pas dans les mains de la corruption".

"Cette visite du Président s'inscrit dans un calendrier initial, puisque mardi 1er septembre sera le centenaire de la création de l'État libanais et le président de la République avait déjà été invité à cette célébration mémorielle, a par ailleurs rappelé sur RTL le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il avait hésité pour une autre raison, avant la catastrophe du 4 août, parce qu'il y a une autre urgence au Liban, l'urgence politique."