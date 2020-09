publié le 09/09/2020 à 18:54

Au procès des attentats de janvier 2015, le témoignage de Riss était particulièrement attendu. Comme les autres survivants de Charlie Hebdo, celui qui dirige aujourd'hui le journal a raconté "son" 7 janvier 2015. L'horreur, le sang et les séquelles qui resteront à vie. Le directeur de Charlie Hebdo a également livré une analyse plus politique de cette journée dramatique.



Riss ne s’est pas présenté comme une victime au palais de justice de Paris : une victime, c'est un "mot qui vous classe du côté des chiens battus", estime-t-il. Avec les jambes qui tremblent, il revient d’une voix forte sur la chronologie des faits qui ont mené au bain de sang ce 7 janvier 2015.



En 2006, le journal satirique publie plusieurs caricatures notamment celle du prophète Mahomet titrée "C’est dur d’être aimé par des cons". La menace terroriste pointe le bout de son nez. En 2011, la rédaction décide de réaliser un spécial "Charia" : "On avait dessiné un Mahomet sympa et le journal a brûlé".

Conséquence : certains journalistes sont placés sous protection policière. Une Fatwa est même lancée à l’encontre de Charb. Mais avec le temps, le danger semble s’éloigner et l’équipe ne s’y attendait plus.

Je ne vais pas vivre soumis à l'arbitraire démentiel de fanatiques Riss au palais de justice de Paris, lors du procès des attentats de Charlie Hebdo Partager la citation





L'avocat de Riss, Me Richard Malka, tient à projeter ces caricatures qui représentent le symbole du combat de Charlie Hebdo pour la liberté : "Je veux la remontrer aux jeunes générations : c'est pour cela qu'ils ont tué, pour des motifs aussi futiles que ces dessins", déplore-t-il.

Compte tenu de tous ces morts, ces caricatures valaient-elles le coup, demande l’avocat. "Ce n’est pas comme ça qu'il faut raisonner : je ne vais pas vivre soumis à l'arbitraire démentiel de fanatiques", estime Riss. "Si on ne vit pas libre, à quoi bon vivre ?", s'interroge-t-il à la barre du palais de justice de Paris.

